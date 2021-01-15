15 января 2021 года

Сахалин определил правила промысла зубатки и гольцов

Для коммерческой добычи и традиционного рыболовства КМНС в промысловых районах Сахалинской области отведено более 1 тыс. тонн азиатской зубастой корюшки и около 369 тонн гольцов.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Сахалинской области определила условия вылова азиатской зубастой корюшки и гольцов в рамках промышленного рыболовства и традиционного рыболовства коренных малочисленных народов на 2021 г.

Больше всего зубатки к освоению предлагается в Восточно-Сахалинской подзоне - 888,7 тонны. Для работы в Западно-Сахалинской подзоне и подзоне Приморье предусмотрено 65,7 тонны, Северо-Охотоморской подзоне - 49,85 тонны, Южно-Курильской зоне - 22 тонны.

Гольцов в Восточно-Сахалинской подзоне можно поймать 169,9 тонны. Для Западно-Сахалинской подзоны определен объем 31,9 тонны, в подзоне Приморье - 38 тонн. В Северо-Охотоморской подзоне - 4,85 тонны. К освоению в Северо-Курильской зоне установлено 5 тонн, в Южно-Курильской - 120 тонн.

Рыбалка открывается 1 февраля, срок окончания добычи - 30 ноября, сообщает корреспондент Fishnews. При этом в целях сохранения ресурса запрещено добывать зубатку в рамках промышленного рыболовства и традиционного рыболовства КМНС на расстоянии менее 500 м в обе стороны от устьев рек и на расстоянии 500 м вглубь моря или залива в Восточно- и Западно-Сахалинской подзонах с 20 апреля до 15 мая.

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