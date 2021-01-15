15 января 2021 года

Аукцион на понижение определил доли инвестквот для Северного бассейна

Росрыболовство опубликовало протокол аукциона на понижение, который проводился в конце декабря для определения долей инвестквот под строительство судов на Северном бассейне. Объемы установлены для двух компаний.

Очередной аукцион на понижение для определения долей инвестиционных квот Росрыболовство провело 28 декабря. В процедуре участвовали компании, выразившие готовность построить траулеры-свежьевики для работы на Северном бассейне (объект инвестиций типа «Л»). Это АО «Норд Вест Флот Компани» с заявкой на строительство одного судна и ООО «Согласие» с двумя инвестиционными проектами.

Согласно протоколу аукциона, под каждый проект участники получат доли квот вылова трески и пикши - по 0,8385% каждая, сообщает корреспондент Fishnews.

Осваивать объемы компании смогут после ввода судов в эксплуатацию.

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