18 января 2021 года

ВАРПЭ добивается обоснованного срока по «незаходным» судам

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников считает необходимым оставить трехлетний переходный период для вступления в силу требования о выдаче разрешений на промысел с учетом таможенного оформления судна в России. ВАРПЭ обратилась по этому поводу в правительство.

Напомним, что власти предложили внести изменения в правила выдачи промысловых билетов, ссылаясь на необходимость решения проблемы «незаходных» судов - флота, который работает на промысле, но не прошел таможенное оформление в России. Получение разрешения на вылов предложено увязать с таможенным декларированием.

Постановлением от 31 декабря 2020 г. № 2471 правительство определило, что при подаче заявления на промысловый билет будет необходима информация о таможенном декларировании судна. Требование вступит в силу с 1 января 2022 г.

Между тем еще при разработке изменений бизнес-сообщество указывало на важность переходного периода. Издержки таможенного оформления на судно составят в среднем 37,4 млн рублей по НДС и 9,3 млн рублей по таможенной пошлине, издержки следования в российский порт и простой в порту при таможенном оформлении - порядка 15 дней в пути и 5 дней в порту - обойдутся в 46,6 млн рублей, приводил данные президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев на рабочей группе по «регуляторной гильотине» в рыболовстве.

В связи с этим нужно подготовить изменения таможенного законодательства, позволяющие предприятиям декларировать приобретенные или построенные за рубежом суда без захода в порт РФ. Но такие поправки затрагивают регулирование Евразийского экономического союза и разработать их за год маловероятно. В связи с этим нужно увеличить переходный период до трех лет, заявили в ВАРПЭ. Отсрочка также позволила бы рыбакам распределить нагрузку на более длительный период.

При согласовании проекта постановления в декабре правительственная подкомиссия, созданная для реформы госконтроля, поддержала трехлетнюю отсрочку, но в итоговую версию вошел только год, сообщили в ВАРПЭ.

«Ассоциация направила возражения в пятницу», - прокомментировали в объединении важный для предприятий вопрос. По информации Fishnews, соответствующие обращения президент ВАРПЭ Герман Зверев направил 15 января премьеру Михаилу Мишустину и вице-премьерам Виктории Абрамченко и Дмитрию Григоренко.

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