18 января 2021 года

ТОР «Камчатка» расширили для новых проектов

Правительство включило дополнительные участи в границы территории опережающего развития «Камчатка» - изменения должны обеспечить реализацию новых инвестиционных проектов.

Расширение границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Камчатка» предусматривается постановлением правительства РФ от 14 января 2021 г. № 5.

«Решение позволит ввести в эксплуатацию новые мощности по рыбопереработке, а также разместить в бухте Бабья стоянку для морского транспорта. Ожидается, что благодаря этому будет создано более 400 рабочих мест, а объем частных вложений превысит 180 млн рублей», - рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Территория опережающего развития «Камчатка» создана в 2015 г. На ней реализуются в том числе и проекты в сфере рыбной промышленности.

Резидентам территорий опережающего развития доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, упрощенный порядок трудоустройства иностранных граждан. Этот правовой режим также предусматривает поддержку со стороны управляющей компании ТОР, сопровождающей бизнес на всех этапах развития, отметили в пресс-службе кабмина.

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