18 января 2021 года

«Сахалинский лед» готовит особую программу

Соревнования среди рыбаков-любителей «Сахалинский лед» в этом году пройдут в десятый раз. Помимо уже полюбившихся командных состязаний и «Рыбацкого биатлона» в программу войдет «Лига чемпионов».

Подготовка к традиционным соревнованиям по подледному лову наваги продолжается на Сахалине. Состязания, которые впервые прошли в 2012 г., привлекают год от года все больше участников – не только жителей островной области, но и фанатов рыбалки из других регионов.

В этом году «Сахалинский лед» традиционно пройдет в Долинском районе, в устье реки Найба. Дата проведения – 21 февраля, однако при неблагоприятной погоде время будет скорректировано, рассказали Fishnews в агентстве по рыболовству Сахалинской области.

Соревнования по-прежнему предусматривают командные состязания и индивидуальное первенство «Рыбацкий биатлон». Он по праву считается самой зрелищной частью соревнований: участникам биатлона необходимо пройти одну за другой четыре зоны, в каждой из которых поймать рыбу. Победителем признается тот, кто первым пересечет финишную черту, добыв в каждой из зон по наваге.

В юбилейном году предусмотрен и новый вид состязаний - «Лига чемпионов», участниками которой станут победители соревнований прошлых лет.

Рыбаки, взявшие самый увесистый улов, получают денежные - от 10 тыс. до 70 тыс. рублей - и другие ценные призы, в числе которых снегоход, памятные медали и кубки победителей.

Всего призовых мест 15, также предусмотрено 6 денежных призов в 6 номинациях.

В оргкомитет фестиваля входят правительство Сахалинской области, региональное агентство по рыболовству, Федеральное агентство по рыболовству, Долинский городской округ. Соревнования поддерживают и отраслевые ассоциации.

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