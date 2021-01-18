18 января 2021 года

Китай решил строже проверять мороженую продукцию

Главное таможенное управления КНР заявило об ужесточении проверок импортных замороженных продуктов. Меру объясняют борьбой с распространением COVID-19.

Официальный представитель ведомства Ли Куйвэнь выступил с заявлением 14 января, сообщает Китайский информационный Интернет-центр (портал China.org.cn). По словам Ли Куйвэня, зарубежные экспортеры должны строго следовать нормативам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это необходимо, чтобы предотвратить попадание коронавируса на продукцию во время ее производства, хранения и транспортировки.

По данным портала, Китай приостановил импорт замороженных рыбы и морепродуктов со 124 иностранных предприятий из 21 страны. Ли Куйвэнь особо отметил, что 107 компаний из общего числа пошли на эти ограничения добровольно после выявления COVID-19 у сотрудников.

Также представитель таможни рассказал, что КНР уже ужесточила инспекции ввозимых партий замороженных продуктов, в особенности морепродуктов. К 13 января было проведено около 1,3 млн проверок, 47 тестов на коронавирус оказались положительными.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Китай утвердил более строгие требования к импортируемой «заморозке» после того, как таможенники обнаружили COVID-19 на упаковке целого ряда партий зарубежных товаров.

Одной из срочных превентивных мер стала приостановка действия импортных деклараций на период от одной до четырех недель. Такое ограничение ГТУ ввело для производителей, чья продукция показала положительный результат теста на коронавирус.

Республика также усилила меры по дезинфекции в портах чтобы остановить распространение COVID-19 через импорт. На 13 января было обработано 13,17 млн упаковок продуктов питания по всей стране, приводит данные China.org.cn.

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