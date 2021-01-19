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Министр здравоохранения Михаил МУРАШКО, вице-премьер Татьяна ГОЛИКОВА и руководитель Роспотребнадзора Анна ПОПОВА на брифинге. Фото пресс-службы правительства

Россияне могут привиться от коронавируса

В России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции – добровольная и бесплатная. Планируется, что с конца января можно будет записаться на прививку через портал госуслуг.

Чем прививаться

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на брифинге отметила, что старт вакцинации дан по поручению президента Владимира Путина.

Как рассказала вице-премьер, вакцина «Спутник» Центра Гамалеи уже масштабно применяется, «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» начала поступать в гражданский оборот, масштабное производство будет обеспечено с февраля. Третью российскую вакцину - «КовиВак» Центра Чумакова – планируется зарегистрировать 16 февраля и выпускать в гражданский оборот со второй половины марта, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта правительства.

«Контроль качества зарегистрированных в стране вакцин, а также данные клинических и пострегистрационных клинических исследований позволяют делать вывод о высокой эффективности и безопасности российских препаратов», - заявила Татьяна Голикова.

Кому прививаться

По словам Татьяны Голиковой, требуемый уровень вакцинации определен наукой: 68,6 млн человек - 60% населения России без учета уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет. В зависимости от развития эпидемиологической ситуации цифра может уточняться.

«Повторно люди заболевают крайне редко. Это единичные случаи, и об этом свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой», - подчеркнула вице-премьер.

Согласно предварительному графику, в первом квартале предполагается предоставить возможность привиться полностью или начать вакцинацию первыми компонентами вакцин более 20 млн граждан.

Вакцинация будет производиться бесплатно и добровольно. Перед прививкой нужно будет подписать информированное согласие. Вакцинируют граждан, не имеющих медицинских противопоказаний.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал в первую очередь обратиться за вакцинацией препаратом «Спутник V» лицам старше 55 лет. Также в приоритетном порядке должны быть вакцинированы пациенты, имеющие сахарный диабет, артериальную гипертензию, тяжелую ишемическую болезнь сердца, и пациенты, имеющие ожирение.

«Инструкция не предусматривает вакцинацию детей до 18 лет, также не предусматривает вакцинацию беременных женщин и кормящих матерей», - подчеркнул глава Минздрава.

По его словам, не вакцинируют и переболевших. «Мы собираем научные данные по этому вопросу и в скором времени выработаем рекомендации по длительности сохранения иммунитета», - обещал Михаил Мурашко.

Как прививаться

Непосредственно для вакцинации при обращении необходимо иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Решение о прививке принимает врач. Основные противопоказания – тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины, ряд аутоиммунных заболеваний.

«Иммунитет в целом формируется от момента первого введения вакцины в среднем в течение 42 дней и через три недели после второго компонента (это одни и те же данные, одни и те же сроки). До этого срока человек считается незащищенным от инфекции, поэтому должен продолжать соблюдать требования безопасности», - предостерег Михаил Мурашко.

Госуслуги и вакцина

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что в регионах в тестовом режиме запускается запись на вакцинацию на портале госуслуг и в мобильном приложении.

«Сейчас идет отладка взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом. Этот процесс зависит от субъектов, властей на местах, насколько оперативно они включились в работу», - отметил вице-премьер.

По его словам, с 31 января на портале госуслуг появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию.

«Даже если вы ни разу не были на портале, вы легко можете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома, на стартовой странице выбрать услугу «Запись к врачу» либо просто кликнуть по баннеру, нажать «записаться», - рассказал зампред.

Он обратил внимание, что на портале госуслуг появилась новая форма обратной связи по вакцинации от COVID-19. «Обязательно сообщайте, если возникают какие-то проблемы, например не получается записаться на вакцинацию, не хватает или отсутствует вакцина», - призвал вице-премьер.

Любую информацию о том, где и как пройти вакцинацию, кроме самих медицинских организаций можно получить по бесплатному федеральному короткому номеру 122. Также общая информация о вакцине традиционно есть на портале «Стопкоронавирус.рф», напомнил Дмитрий Чернышенко.

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Fishnews

  • Министр здравоохранения Михаил МУРАШКО, вице-премьер Татьяна ГОЛИКОВА и руководитель Роспотребнадзора Анна ПОПОВА на брифинге. Фото пресс-службы правительства
  • Вице-премьер Татьяна ГОЛИКОВА. Фото пресс-службы правительства
  • Министр здравоохранения Михаил МУРАШКО. Фото пресс-службы правительства
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