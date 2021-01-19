19 января 2021 года

За «удобрение» реки придется дорого заплатить

В Тамбовской области суд постановил взыскать почти 5,5 млн рублей со свиноводческого предприятия за ущерб водным биоресурсам. В июле 2017 г. жидкие удобрения загрязнили реку Цна.

Решение о взыскании 5,496 млн рублей с ООО «Тамбовский бекон» вынес Жердевский районный суд в конце декабря. Пока организация возместила 1,633 млн рублей из общей суммы, сообщили Fishnews в пресс-службе Московско-Окского теруправления Росрыболовства.

ТУ напомнило: в июле 2017 г. свиноферма предприятия совершила сброс жидкого органического удобрения, которое по образовавшейся лощине через пролегающее поле попало в реку Цна.

«Погибли 1093 особи плотвы, 557 окуней, 225 лещей, 70 особей верховок, 12 язей, по 8 экземпляров щук и густер, 6 голавлей, двое ершей и один карась», – приводит цифры замора теруправление.

Пробы воды и рыбы взяли сотрудники Центрального управления по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации. Это позволило оценить последствия сброса удобрения и рассчитать ущерб, нанесенный водным биоресурсам и среде их обитания, отметили в ТУ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews