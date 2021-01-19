19 января 2021 года

Подмосковье субсидирует аквафермеров

В Московской области за прошедший год произвели 5,2 тыс. тонн продукции товарного рыбоводства. На поддержку отрасли в регионе было выделено 23 млн рублей.

Господдержка рыбоводных организаций в Московской области осуществляется с 2013 г., сообщили Fishnews в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. За семь лет количество предприятий прудовой аквакультуры выросло с 13 до 25.

«По итогам прошлого года предоставлены субсидии на поддержку производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала в размере, превышающем 23 млн рублей. Поддержку получили 11 сельхозтоваропроизводителей», - рассказал и.о. главы регионального минсельхоза Сергей Воскресенский.

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