19 января 2021 года

В Дагестане суд рассмотрит дело о масштабном браконьерстве

Двух жителей Республики Дагестан обвиняют в незаконном вылове свыше 1 тонны осетровых с причинением ущерба более чем на 53,6 млн рублей. Другие фигуранты уголовного дела объявлены в розыск.

По версии следствия, в декабре 2019 г. обвиняемые в составе организованной группы на маломерном судне незаконно добыли в Каспийском море ставными сетями в общей сложности более 1 тонны белуги и русского осетра. Еще один участник ждал браконьеров на берегу, обеспечивая беспрепятственный подход и дальнейшую транспортировку улова, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Республики Дагестан.

Следствие в отношении двоих участников незаконной артели завершено, дело направлено в Кизлярский районный суд. Подельников обвиняют по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот «краснокнижных» гидробионтов). Уголовное дело в отношении других членов группы выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.

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