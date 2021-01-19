19 января 2021 года

Рыбоводам Нижнего Поволжья предлагают побороться за участки

В Астраханской области на аукцион выставили 17 участков как для пастбищной, так и индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 15 февраля.

Торги организует Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционой документации, площадь участков от 0,11 до 49 га. РВУ расположены на реках, протоках, ильменях, ериках и озерах в Володарском, Лиманском, Наримановском, Камызякском, Икрянинском, Харабалинском и Красноярском районах.

Стартовые цены лотов – от 84 рублей до 37,4 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 19 февраля в Астрахани. Акватории предоставляются на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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