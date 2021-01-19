19 января 2021 года

Линь осваивает новые водоемы Ставрополья

В прошедшем году ученые впервые обнаружили линя в Лысом Лимане (соленое озеро находится на границе Ставропольского края и Калмыкии). В 2019 г. этот вид был зарегистрирован в Чограйском водохранилище на Ставрополье.

«Ранее линь в данных водоемах при проведении мониторинговых исследований не фиксировался», - сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

Анализ частоты встречаемости в уловах, возрастной структуры и стадий зрелости гонад пойманных рыб позволяет ученым предположить, что и в Чограйском водохранилище, и в озере Лысый Лиман идет формирование локальных популяций линя. Оно сопровождается нарастанием численности. В обоих водоемах уже отмечены производители длиной более 20 см.

Пока линь в новых для него водоемах не учитывается как отдельная единица запаса и в промысловых уловах регистрируется в составе группы «прочие виды».

По мнению заведующего сектором пресноводных рыб отдела «Краснодарский» АзНИИРХ, кандидата биологических наук Геннадия Карнаухова, развитию популяций линя поспособствовали климатические особенности последних лет. Это уменьшение количества выпадающих осадков при параллельном повышении температуры воздуха. В результате в водоемах значительно сократилась площадь водного зеркала и снизился уровень воды. Ученый напомнил, что линь – одна из наиболее устойчивых к низкому содержанию кислорода рыб в местных широтах.

Исследования популяций линя в Чограйском водохранилище и Лысом Лимане продолжат в 2021 г.

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