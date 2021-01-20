20 января 2021 года

Российская таможня обещает оперативно отреагировать на решения Китая

Китайская сторона решила с 28 января по 14 февраля закрыть пункт пропуска «Хуньчунь». Сотрудники российской таможни в эти дни будут находиться на рабочих местах и в случае необходимости возобновят свою деятельность.

С 28 января по 14 февраля китайская сторона приостановит международное сообщение через пункт пропуска «Краскино». Такое решение принято в связи с карантинными мерами и празднованием китайского Нового года.

Сотрудники таможни в российском пункте пропуска в этот период будут находиться на рабочих местах ежедневно с 9:00 до 19:00 и при необходимости, в случае каких-либо изменений, готовы незамедлительно приступить к работе. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Контактные телефоны Хасанского таможенного поста Уссурийской таможни, в зоне деятельности которого расположен пункт пропуска «Краскино»: (42331) 20-1-37, (42331) 20-1-16.

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