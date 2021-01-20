20 января 2021 года

Первые уловы года подсчитали

К 18 января российские предприятия на всех рыбохозяйственных бассейнах добыли 202 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 12,88 тыс. тонн (6%) ниже уровня предыдущего года.

В Дальневосточном бассейне общий объем добычи ВБР составил 158 тыс. тонн - на 11,81 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2020 г. Минтая поймано 103,55 тыс. тонн (-19,73 тыс. тонн), трески – 9,98 тыс. тонн (+2,97 тыс. тонн), сельди – 31,65 тыс. тонн (+3,28 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне освоили 18,13 тыс. тонн, что на 3,25 тыс. тонн меньше уровня прошлого года. Промысел трески принес 13,21 тыс. тонн, отставание - 3,02 тыс. тонн. Добыча пикши достигла 4,11 тыс. тонн, уловы в плюсе на 0,62 тыс. тонн.

В Западном бассейне российские суда поймали 6,59 тыс. тонн гидробионтов, на 3,63 тыс. тонн превысив уровень 2020 г. На промысле шпрота вылов составил 4,83 тыс. тонн (+3,29 тыс. тонн), балтийской сельди добыли 1,75 тыс. тонн (+0,38 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне освоено 2,68 тыс. тонн, это на 2,97 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату прошлого года. Хамсы наловили 2,59 тыс. тонн (-2,71 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне общий объем добычи достиг 2,85 тыс. тонн – на 2,08 тыс. тонн выше уровня 2020 г. Весь вылов составляет килька.

В зонах иностранных государств российский флот освоил 13,3 тыс. тонн (-0,8 тыс. тонн), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 0,5 тыс. тонн (+0,2 тыс. тонн).

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