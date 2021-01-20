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Прибрежный лов лосося в Хабаровском крае. Фото предоставлено АПРОХК

Ветеринарный сертификат на прибрежный улов можно получить автоматом

Электронные ветеринарные сертификаты на основе данных о прибрежном лове теперь можно оформлять автоматически, сообщили в Росссельхознадзоре. Ранее такая опция была предусмотрена для судов, подающих ССД.

Россельхознадзор заявил о новом этапе в информационном обмене с Росрыболовством. В системе «ВетИС» на базе модуля обработки судовых суточных донесений доступна возможность обработки сведений о добыче с промысловых участков от организаций, ведущих прибрежный лов силами бригад или с использованием маломерных судов.

При подключении этой возможности электронные ветеринарно-сопроводительные документы будут оформляться автоматически на основе сведений о добыче, без необходимости дополнительных действий в компоненте «Меркурий».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, хозяйствующие субъекты могут подавать сведения о добыче в электронном виде с помощью электронного промыслового журнала (ЭПЖ), эти данные поступят в базу данных отраслевой системы мониторинга (ОСМ) Росрыболовства, далее на информационный узел ФГИС «ВетИС». В нем, после соответствующих проверок, будет автоматически оформлен производственный электронный ветеринарный сертификат.

Этой возможностью могут воспользоваться все желающие, кто участвует в опытной эксплуатации электронного промыслового журнала (версия «Стационарный объект»), проводимой ЦСМС.

Для подключения автоматической обработки сведений о добыче необходимо направить заявление в ближайшее обособленное подразделение Центра системы мониторинга рыболовства и связи для подключения к модулю «Прибрежный вылов».

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