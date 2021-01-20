20 января 2021 года

Крымским рыбакам снижают расходы на страховые взносы

Участникам свободной экономической зоны в Республике Крым и Севастополе установили коэффициенты для определения условия применения пониженных тарифов страховых взносов. В перечень видов экономической деятельности вошли рыболовство и рыбоводство.

Свободная экономическая зона (СЭЗ) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя установлена федеральным законом от 29 ноября 2014 г. № 377. На полуострове и в прилежащих водах действует особый режим для предпринимательской и иной деятельности, а также применяется процедура свободной таможенной зоны. Так, участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей.

Постановление правительства РФ от 18 января 2021 г. № 10 устанавливает крымскому бизнесу коэффициенты для определения условия применения пониженных тарифов страховых взносов с 1 января 2020 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для всех видов экономической деятельности, включенных в класс «Рыболовство и рыбоводство», установлен коэффициент в размере 1,5.

Документ вступил в силу. Мерой поддержки могут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, получившие статус участника свободной экономической зоны с 1 января 2018 г.

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