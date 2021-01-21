21 января 2021 года

Специалисты оценили ветеринарную безопасность районов лова

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры проанализировал результаты лабораторных исследований уловов за 2020 г. Прогноз ветеринарно-санитарного состояния районов промысла дают благоприятный.

За год проведено более 19 тыс. лабораторных исследований уловов, в том числе свыше 18 тыс. работ в отношении промысловой рыбы. Об этом говорят данные из выборки государственной информационной системы «Веста» (собирает информацию о лабораторных исследованиях продукции, подлежащей ветнадзору).

Более 17 тыс. исследований специалисты выполнили по химико-токсикологическим показателям, свыше 1,9 тыс. – по паразитологическим показателям и 215 – по выявлению заразных, в том числе особо опасных, болезней рыб. Исследования проводились как в морских районах промысла, так и во внутренних водоемах.

Анализ показал, что в целом добываемые водные биоресурсы соответствуют требованиям их безопасности в ветеринарном отношении по большинству исследуемых показателей. Содержание загрязняющих веществ в основном не превышают предельно допустимых концентраций в исследованных образцах, рассказали Fishnews в пресс-службе Нацрыббезопасности.

В основном специалисты находили мышьяк (63 случая) и ртуть (6 случаев). При этом ртуть обнаруживалась только в уловах, добытых во внутренних пресноводных водоемах, в то время как большинство превышений ПДУ мышьяка (56 случаев) выявлено в уловах из морских районов. Это свидетельствует об определенной загрязненности их мышьяком и необходимости исследования уловов ВБР из морских районов по этому показателю, заявили в центре.

В основном зараженность выявлялась по паразитологическим показателям - 532 случая. Большая часть из них приходится на районы Байкальского бассейна.

В целом прогноз эпизоотической ситуации и ветеринарно-санитарного состояния районов добычи можно считать благоприятным, отметили в Нацрыббезопасности.

Обобщенная информация о районах промысла с указанием соответствия уловов требованиям ветеринарной безопасности будет размещена на сайте Россельхознадзора в разделе «Регионализация Российской Федерации», сообщили в учреждении.

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