21 января 2021 года

На Байкале собираются создать научно-экологический центр

В Байкальске планируют открыть Международный центр водных ресурсов. Ожидается, что он станет базой научных исследований, экологического мониторинга, проектов в области устойчивого развития.

Инвестпроект по строительству Международного центра водных ресурсов (МЦВР) планируют реализовать на промышленной площадке закрытого в 2013 г. Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Соответствующий трехсторонний меморандум о стратегическом партнерстве подписали правительство Иркутской области, компания En+ Group и администрация Байкальского городского поселения. Ранее проект поддержали правительство России и госкорпорация ВЭБ.РФ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, МЦВР будет представлять собой многофункциональный кластер производственного, исследовательского, туристического и образовательного характера. Ожидается, что центр станет базой научных исследований, экологического мониторинга, проектов в области устойчивого развития.

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