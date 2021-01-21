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Соревнования «Сахалинский лед» готовятся в этом году вновь принять участников из разных регионов России

Рыбацкие страсти закипят на Найбе

Соревнования «Сахалинский лед» готовятся в этом году вновь принять участников из разных регионов России. Рыбаки-любители встретятся на реке Найбе 21 февраля.

Состязания по подледному лову наваги ежегодно проводятся в Долинском районе. Нынешний «Сахалинский лед» станет десятым, юбилейным.

Подготовка требует большой работы: организаторы в мельчайших деталях обсуждают, как будут проходить каждый этап соревнований. Как сделать его наиболее интересным для участников и зрителей.

В рамках командного зачета рыболовам предстоит необходимо поймать за отведенное время максимальное количество наваги. Предусмотрен в этом году и особый этап – «Лига чемпионов»: на ледяном поле встретятся победители соревнований прошлых лет.

«В этом году решено сделать «Лигу чемпионов» для команд, которые участвовали с 2012 по 2020 год», – рассказала Fishnews представитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Любовь Стримжа.

Важно, чтобы участвовали обладатели призовых мест всех лет, ведь за каждой победой – своя интересная история, считает автор идеи «Лиги чемпионов», заместитель руководителя ТИНРО Александр Буслов.

В программе и зрелищный «Рыбацкий биатлон»: его участникам нужно пройти одну за другой четыре зоны и поймать в каждой по рыбе. Победителем становится тот, кто справится с этой задачей первым.

Администрация Долинского района предложила провести и кулинарный поединок по приготовлению рыбы. Обсуждается организация выездной торговли для участников и гостей соревнований, праздничная программа.

Медиахолдинг Fishnews выступает информационным партнером соревнований.

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  • Соревнования «Сахалинский лед» готовятся в этом году вновь принять участников из разных регионов России
  • Поклонникам соревнований не мешает даже пурга
  • Состязаются рыбаки всех возрастов
  • Победителей ждут награды и призы
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