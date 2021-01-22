22 января 2021 года

Рыбоводы пустили субсидию не туда

В Республике Саха (Якутия) рыбоводный завод привлекли к ответственности за нецелевое использование бюджетных средств. Свыше 2,3 млн рублей, полученных на выпуск молоди, предприятие потратило на оплату коммунальных услуг.

Проверку провела прокуратура города Мирного. Она установила, что в 2019 и 2020 гг. ГУП «Чернышевский рыбоводный завод» получало субсидию из бюджета республики. Средства были выделены для финансового обеспечения части затрат на выпуск личинок (молоди) водных биоресурсов.

«Часть выделенных средств в сумме более 2,3 млн рублей в нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации использована рыбоводным заводом не по целевому назначению, указанные денежные средства направлены на погашение задолженности по коммунальным услугам», – сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры.

В отношении ответственного должностного лица и самого предприятия как юрлица инициировали возбуждение административных производств по статье 15.14 КоАП РФ («Нецелевое расходование бюджетных средств»). По данным надзорного ведомства, виновных оштрафовали на общую сумму около 150 тыс. рублей.

Региональному министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства внесено представление. Претензии прокуратуры связаны с отсутствием должного контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также с необходимостью обеспечения возврата потраченных не по назначению сумм.

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