25 января 2021 года

Росрыболовство обновило регламент для вывоза осетровых

Осетровые защищены международной конвенцией СИТЕС. Росрыболовство выпустило административный регламент по выдаче разрешения на экспорт этих видов рыб и продукции из них.

Росрыболовство выпустило документ, необходимый для выполнения обязательств России по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.

Приказом Росрыболовства от 16 сентября 2020 г. № 485 утвержден административный регламент, который определяет процесс оформления:

- разрешения на экспорт осетровых видов рыб и продукции из них;

- разрешения на импорт осетровых видов рыб и продукции из них;

- сертификата на интродукцию из моря образцов осетровых видов рыб, подпадающих под действие конвенции.

Срок предоставления госуслуги должен составлять не более 23 рабочих дней со дня регистрации заявления, сообщает корреспондент Fishnews.

Разрешения и сертификат нужны для того, чтобы подтвердить, что поставки осуществляются в рамках законодательства, и защитить ценные объекты животного мира.

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