25 января 2021 года

Русловые пруды Саратовской области предлагают под аквафермы

Объявлен аукцион на 10 рыбоводных участков, расположенных на русловых прудах в Саратовской области. Заявки принимаются до 25 февраля.

Торги организует Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, РВУ расположены на водохранилищах, реках и ручьях в границах Романовского, Краснопартизанского, Калининского, Балашовского, Марксовского и Хвалынского районов.

Все акватории предоставляются под пастбищную аквакультуру. Стартовые цены лотов – от 1 тыс. до 38 тыс. рублей, площадь участков - от 1,3 до 49,4 га.

Аукцион предполагается провести 4 марта в Саратове. Победители получат РВУ на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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