26 января 2021 года

От экспортеров требуют подробностей о противоковидных мерах

КНР запросила дополнительную информацию о мерах против COVID-19, принимаемых российскими экспортерами рыбной продукции. Требования адресованы поставщикам, в отношении которых уже вводились ограничения.

Китайская сторона направила вопросник для оценки рисков при самостоятельной приостановке и возобновлении экспорта в КНР российскими судами, сообщили Fishnews в пресс-службе Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП).

Запрос относится к поставщикам рыбной продукции, в отношении которых ранее были введены временные ограничения. Такие экспортеры должны представить информацию о предусмотренных на конкретном предприятии мерах для профилактики и контроля COVID-19.

«Предприятиям – поставщикам рыбной продукции в КНР [рекомендовано – прим. ред.] ознакомиться с поставленными китайской стороной вопросами и быть готовыми представить запрашиваемую информацию в случае необходимости», - отметили в НЦБРП.

В учреждении уточнили, что российский контролирующий орган – Россельхознадзор – пользуется определенной степенью доверия со стороны компетентного органа Китая. В связи с этим по результатам анализа риска Россельхознадзор может ввести временные ограничения в отношении судна или предприятия-поставщика рыбной продукции в КНР из-за невыполнения профилактических мер по COVID-19.

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