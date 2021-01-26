26 января 2021 года

Север нацпарка «Берингия» стало удобнее охранять

На Чукотке инспекторы национального парка «Берингия» получили новую внедорожную технику. С помощью этих мотовездеходов за северными участками ООПТ можно будет эффективнее следить в межсезонье.

Национальный парк «Берингия» — самая восточная особо охраняемая природная территория в России. ООПТ включает пять разрозненных участков в трех муниципалитетах Чукотского автономного округа. Вдоль побережий нацпарка проходят пути миграции и находятся поля нагула нескольких видов китообразных – серых китов, горбачей и косаток.

На островах и побережьях располагаются крупные лежбища тихоокеанского моржа. Кроме моржей встречаются и другие ластоногие: лахтак, крылатка, ларга, кольчатая нерпа, сивуч.

Среди основных обязанностей сотрудников отдела охраны «Берингии» – патрулирование и обустройство территории и экологический мониторинг. Он включает наблюдение за природными явлениями и процессами, фиксирование встреч с животными, сбор информации для научного отдела. Чтобы эффективно выполнять эти задачи, инспекторам приходится преодолевать большие расстояния.

«В автопарке «Берингии» были квадроциклы и снегоходы, однако в периоды межсезонья, которые растягиваются на Чукотке на несколько месяцев каждую осень и весну, инспекторы оставались «бесколесными». Новые мотовездеходы на шинах низкого давления с высоким дорожным просветом можно использовать как в межсезонье, так и в зимний период, благодаря их высокой проходимости», – рассказали Fishnews в пресс-службе нацпарка.

Квадроциклы и запасы топлива и моторного масла доставили в пгт Провидения еще осенью. Однако чтобы отправить технику и горючее на северные участки ООПТ, пришлось ждать, пока в проливе Сенявина установится прочный ледовый покров и появится зимняя дорога. Других наземных дорог, связывающих северные и южные участки парка, нет.

Чтобы попасть на место назначения, новой технике пришлось проделать долгий путь. Сотрудники Провиденского участка нацпарка доставили мотовездеходы в село Янракыннот, далее сотрудники Мечигменского участка забрали их оттуда в Лорино, где их встретили инспекторы из Нешкана и Уэлена.

«В дороге новые мотовездеходы показали себя очень хорошо. Надеемся, что они и впредь не подведут и послужат сотрудникам парка в деле охраны природы», – отметил заместитель директора национального парка по охране Юрий Терехов.

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