27 января 2021 года

К «Продэкспо-2021» готовятся в России и за рубежом

С 12 по 16 апреля в Москве пройдет 28-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо». В этом году география экспонентов охватывает все российские регионы и целый ряд стран, отмечают организаторы.

По данным Общероссийского рейтинга выставок, «Продэкспо» – крупнейшее отраслевое мероприятие России по размеру выставочных площадей, профессиональному интересу и охвату рынка. Выставка входит в десятку крупнейших мировых смотров продовольственной тематики.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе АО «Экспоцентр», на национальном уровне ожидаются экспозиции Италии, Испании, Бразилии, Польши, Казахстана, Индии, Индонезии. Сербия расширяет присутствие на выставке, увеличивая количество брендов и продуктов, площадь стенда, число компаний. Также будут представлены Уругвай, Аргентина, Шри-Ланка, Турция, Узбекистан, Армения и Молдова.

Коллективные экспозиции для «Продэкспо» готовят и регионы России. Организаторы отметили преимущество такого формата: можно представить аутентичные продукты территорий, их уникальные вкусы.

«На «Продэкспо-2021» ожидаются премьеры: новые компании, новые бренды, торговые марки, – обещали в «Экспоцентре». – Выставка, как обычно, представит много интересных открытий закупщикам торговых сетей и ресторанного бизнеса».

Медиахолдинг Fishnews – информационный партнер выставки «Продэкспо».

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