28 января 2021 года

Китай передал России регламент по дезинфекции

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры опубликовал информацию китайской стороны по поставкам продукции. Документы поступили в Россельхознадзор.

На сайте НЦБРП опубликован Рабочий регламент по комплексной профилактике и дезинфекции импортируемых пищевых продуктов холодовой цепи. Его разработали Главное таможенное управление КНР совместно с Министерством транспорта, Комитетом по здравоохранению и Государственным управлением по контролю и регулированию рынка Китая.

Отмечено, что регламент распространяется на обработку погрузочных и транспортных средств, задействованных в холодовой цепи импортируемых пищевых продуктов, а также внутренней и внешней упаковки, сообщает корреспондент Fishnews.

Также на сайте российского учреждения размещена информация от правительства провинции Ляонин по разгрузке в порту Далянь. В письме, датированном 15 января, местные власти описывают, как осуществляется карантинных контроль на судах, прибывающих в Далянь. В частности, сказано, что результаты проверки членов экипажей на COVID-19 становятся известны на следующий день, выборочного тестирования замороженной продукции - в течение дня-полутора.

При этом отмечено, что провинция всемерно усиливает работу по предотвращению проникновения коронавируса из-за границы. Власти также сообщают, что регламент погрузки-разгрузки замороженной рыбопродукции может быть скорректирован.

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