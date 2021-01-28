28 января 2021 года

Для рыбаков разработали критерии риска

Минсельхоз подготовил список индикаторов, которые могут стать основанием для внеплановых проверок рыбодобывающих предприятий. Текст приказа до 23 февраля проходит процедуру публичного обсуждения.

Проект приказа «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований для федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (ВБР) и порядка их выявления» размещен на портале regulation.gov.ru. В предложенном документе перечислены ситуации, которые могут стать поводом для проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

В их числе непредставление сведений о вылове в установленный срок, обнаружение на рыболовных участках и в местах добычи запрещенных орудий лова или отходов переработки водных биоресурсов в периоды запрета промысла, неисполнение обязательств, возникших при согласовании деятельности на водоеме или в водоохранной зоне. Факты гибели рыбы при применении рыбозащитных устройств, превышение ПДК некоторых веществ при сбросе воды в водоемы рыбохозяйственного значения, адресные жалобы и обращения, поступившие в терорганы Росрыболовства, – также включены в этот список.

Как сообщает корреспондент Fishnews, чтобы считаться индикаторами риска, которые учитываются при принятии решения о проведении внеплановых проверок пользователей ВБР, все эти нарушения должны быть совершены неоднократно в течение определенного периода, например трех месяцев или года.

Тем же приказом предполагается утвердить порядок выявления индикаторов риска. Заниматься сбором, обработкой, анализом и учетом этой информации будут территориальные органы Росрыболовства. Они же смогут принимать решения о назначении проверки или о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

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