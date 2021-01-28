Махачкала «удобрила» Каспий грязными стоками
В Дагестане выявлены факты загрязнения Каспийского моря канализацией и неочищенными стоками. Возбуждено уголовное дело, ущерб природе оценивается более чем в 21 млн рублей.
Нарушения выявила Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки. Так, в районе судоремонтного завода по улице Нефтегавань Кировского района Махачкалы имел место сброс канализационных сточных вод в Каспийское море, рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры Республики Дагестан.
Кроме того, по данным надзорного ведомства, в водоохранной зоне обнаружены нефункционирующие очистные сооружения, в которые поступают неочищенные сточные воды. Затем стоки сбрасываются через бетонные трубы в море, отметили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 252 УК РФ (загрязнение морской среды).
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews