28 января 2021 года

Махачкала «удобрила» Каспий грязными стоками

В Дагестане выявлены факты загрязнения Каспийского моря канализацией и неочищенными стоками. Возбуждено уголовное дело, ущерб природе оценивается более чем в 21 млн рублей.

Нарушения выявила Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки. Так, в районе судоремонтного завода по улице Нефтегавань Кировского района Махачкалы имел место сброс канализационных сточных вод в Каспийское море, рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры Республики Дагестан.

Кроме того, по данным надзорного ведомства, в водоохранной зоне обнаружены нефункционирующие очистные сооружения, в которые поступают неочищенные сточные воды. Затем стоки сбрасываются через бетонные трубы в море, отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 252 УК РФ (загрязнение морской среды).

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