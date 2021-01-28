28 января 2021 года

«Русский краб» направил более 40 млн рублей на профилактику COVID-19

ГК «Русский краб» неукоснительно выполняет антиковидные рекомендации стран-импортеров, отметили в группе компаний. Плавсостав тестируют при заходах в зарубежные порты, тара и упаковка дезинфицируются, суда снабжаются всеми необходимыми защитными средствами.

За прошедший год «Русский краб» направил более 40 млн рублей на профилактику COVID-19.Средства расходовались на тестирование сотрудников, обсервацию для заступающего в рейсы плавсостава, приобретение масок, перчаток, защитных костюмов, средств дезинфекции, оборудования для термометрии и обеззараживания воздуха. А также на дезинфекцию производственных помещений, судов и другие нужды, рассказали Fishnews в пресс-службе группы компаний. Ее краболовный флот составляет 20 судов.

«Комплекс мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции и защиты сотрудников компания внедрила в марте 2020 года. Их строгое соблюдение позволило нам не допустить вспышек заболеваний на флоте и в офисах», – отметил генеральный директор ГК «Русский краб» Александр Сапожников.

В рамках борьбы с пандемией «Русский краб» дополнительно направил 6,9 млн рублей на благотворительные инициативы. Были организованы закупка медикаментов для больницы во Владивостоке, задействованной в лечении пациентов с коронавирусом, и поставка консервов пожилым людям на самоизоляции.

В 2021 г. группа компаний продолжает работать с соблюдением усиленных мер профилактики COVID-19. «Русский краб» планирует оказать необходимое организационное содействие в прохождении вакцинации сотрудникам и членам экипажей.

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