28 января 2021 года

Порядок согласования «рыбных» исследований обновили

Минсельхоз утвердил в новой редакции порядок согласования и утверждения программ научно-исследовательских работ и работ в области аквакультуры.

Порядок утвержден приказом Минсельхоза от 14 сентября 2020 г. № 542. Предыдущие правила признаны утратившими силу.

Предусмотрено, что научные программы разрабатывают граждане, юрлица и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в предоставлении водных биоресурсов для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях. Документы направляются во Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ВНИРО согласовывает программы, связанные с комплексным изучением водных биоресурсов для их сохранения; подготовкой материалов для обоснования общего допустимого улова, госмониторингом ВБР; сбором промысловой и биологической информации о состоянии биоресурсов и влиянии на них рыболовства. А также программы, связанные с мерами по сохранению и рациональному использованию ВБР; испытанием новых орудий и способов добычи; поиском новых районов промысла; изучением фундаментальных вопросов характеристик ВБР, влияния на них природных и антропогенных факторов; международными обязательствами России.

Согласованную научную программу институт направляет в Росрыболовство. Федеральное агентство после рассмотрения утверждает этот документ. При этом мотивированный отказ заявителю могут направить как ВНИРО, так и ФАР.

Программы по рыбоводству готовят хозяйства, заинтересованные в предоставлении водных биоресурсов в целях аквакультуры – для искусственного воспроизводства, товарного рыбоводства, акклиматизации ВБР.

Эти программы направляются в территориальные управления Росрыболовства. Теруправления согласовывают документы совместно с филиалами ВНИРО, а затем отправляют на утверждение в федеральное агентство.

Обновленный порядок регламентирует правила и сроки предоставления и рассмотрения программ, а также основания для отказа.

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