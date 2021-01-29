29 января 2021 года

Для КМНС готовят новый регламент

Минсельхоз опубликовал проект нового административного регламента, на основании которого региональные власти будут предоставлять в пользование водные биоресурсы гражданам из числа КМНС и их общинам.

Проект нового административного регламента в сфере традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока опубликован на сайте regulation.gov.ru. В качестве разработчика указан Минсельхоз России. Общественное обсуждение документа открыто до 11 февраля, сообщает корреспондент Fishnews.

Регламент устанавливает сроки и последовательность процедур по предоставлению в пользование водных биоресурсов региональными властями. Речь идет о предоставлении права на добычу гражданам из числа КМНС и их общинам.

Напомним, что региональные власти принимают решение о предоставлении в пользование для традиционного рыболовства водных биоресурсов внутренних вод, за исключением морских. Решение по объектам лова в морских водах, а также анадромным, катадромным и трансграничным видам рыб закреплено за территориальными управлениями Росрыболовства.

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