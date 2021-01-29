29 января 2021 года

Права на добычу ценных рыб Якутии выставили на торги

В Республике Саха (Якутия) объявлен аукцион на 22 доли квот для промышленного лова ценных видов рыб в реках и озерах. Заявки принимаются до 1 марта.

Торги организует Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Аукцион предполагается провести 23 марта в Якутске.

Согласно аукционной документации, разыграют лимиты на вылов осетра, сига, пеляди, ряпушки, чира, нельмы и муксуна. Стартовые цены лотов – от 340 рублей до 943 тыс. рублей.

Места добычи и сроки закрепления квот – разные, в зависимости от лота. Предусмотрен промысел на реках Лена, Индигирка и Алазея, а также на озерах различных речных систем Якутии. В 12 случаях объемы закрепляются до декабря 2021 г., остальные лимиты предоставят победителям до 31 декабря 2033 г.

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