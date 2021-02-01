01 февраля 2021 года

Чили рассчитывает увеличить присутствие на рыбном рынке России

Заявки на проведение проверки для поставок в РФ рыбных товаров подали 14 предприятий Чили - об этом профильное ведомство страны сообщило на переговорах с Россельхознадзором.

Встречу с представителями Национальной службы по рыболовству и аквакультуре Чили (Sernapesca). Россельхознадзор провел в формате видеоконференции.

Участники переговоров обсудили технические возможности обследования чилийских предприятий, поставляющих рыбу и продукцию аквакультуры на территорию Российской Федерации.

Представители Sernapesca подчеркнули заинтересованность в расширении списка таких компаний. «По информации иностранных коллег, в настоящее время 14 предприятий подали заявки в Национальную службу по рыболовству и аквакультуре Чили для проведения инспекций в удаленном формате», - рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Представители Национальной службы по рыболовству и аквакультуре Чили рассказали о мерах, принимаемых в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Так, по словам чилийских коллег, компетентное ведомство проводит обязательную дезинфекцию всей продукции, отправляемой за рубеж. Представители Sernapesca также предложили Россельхознадзору поучаствовать в межгосударственной консультационной группе, занимающейся вопросами обеспечения санитарных требований при поставках продукции рыболовства и аквакультуры.

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