01 февраля 2021 года

Влияние изменений на жизнь КМНС поможет оценить закон

Вопросы этнологической экспертизы планируется урегулировать в специальном федеральном законе. В подготовке документа, важного для сохранения уклада жизни коренных народов Севера, будут участвовать представители КМНС, ученые, власти, бизнес, сообщили в Тюменском госуниверситете.

По закону о гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ, этнологическая экспертиза – это научное исследование влияния изменений исконной среды обитания малочисленных народов и социально-культурной ситуации на развитие этноса.

Проведение такой оценки и планируется закрепить в федеральном законе «Об этнологической экспертизе». Тюменский государственный университет (ТюмГУ) и Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края подписали договор о выполнении научно-исследовательских работ для подготовки законопроекта.

Процесс разработки важного закона должен быть максимально прозрачным и эффективным, подчеркнули в университете. Для этого к обсуждению законопроекта будут привлечены все заинтересованные стороны – представители коренных народов, органов госвласти, мирового академического сообщества, руководители промышленных компаний, работающих в Арктике.

«Важно, чтобы при промышленном развитии северных территорий была возможность рассчитать и предотвратить ущерб этнокультурным и социальным явлениям – языку, культуре, образу жизни коренных народов», – заявили Fishnews в пресс-службе ТюмГУ.

«В научной сфере этнологическая экспертиза – очень молодое явление, являющееся частью исследований в сфере социальной антропологии, этнологии и социологии. Проводились небольшие исследования в Ямало-Ненецком автономном округе и на Сахалине», – рассказала исполнитель проекта от лица ТюмГУ профессор Елена Гладун.

Единственным регионом, где этнологическая экспертиза является неотъемлемой частью оценки ущерба, причиненного в результате воздействия на территорию исконной среды жизни коренных народов, является Республика Саха (Якутия), отметила она.

«Тем не менее представители и организации коренных малочисленных народов едины во мнении, что обязательность проведения этнологической экспертизы должна быть закреплена в законодательстве федерального уровня. В законе необходимо предусмотреть виды этнологической экспертизы, основания ее проведения, права и обязанности ее участников», – перечислила Елена Гладун.

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