01 февраля 2021 года

Следователи разбираются с проносом рыбы с завода

В Омской области пять работников рыбоперерабатывающего завода задержаны по подозрению в систематическом хищении сырья и продукции. Размер причиненного ущерба уточняется.

По версии следствия, в течение полугода фигуранты мелкими партиями похищали рыбу, доставленную для переработки на завод в Крутинском районе. Кроме того, со склада замороженной продукции, где один из подозреваемых работал охранником, подозреваемые забирали рыбу более ценных пород – пелядь и судака, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД по Омской области.

Как отметили в полиции, свою добычу граждане в мешках вывозили на машинах, убеждая водителей, что получили рыбу в счет оплаты труда. Похищенное продавали в районном центре, выдавая себя за рыбаков.

Следствие считает, что работники обобрали свое предприятие примерно на 143 тыс. рублей, однако по результатам ревизии и дальнейшего следствия сумма ущерба будет уточнена.

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