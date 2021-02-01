01 февраля 2021 года

Россия готовится укрепить научные связи с Норвегией

Правительство РФ одобрило проект соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Норвегией. Документ предварительно проработан с норвежской стороной.

Проект определяет цели, принципы и формы совместной деятельности, регламентирует отдельные вопросы защиты интеллектуальной собственности, устанавливает порядок разрешения споров, сообщили Fishnews в пресс-службе российского кабмина.

В частности, предусмотрены совместные исследования, предоставление широкого доступа к научным материалам, организация симпозиумов и семинаров, более активное вовлечение вузов в двусторонние инициативы. Также планируется стимулировать обмен научными кадрами, в особенности молодыми специалистами.

Координировать исполнение соглашения будет специальная двусторонняя рабочая группа, которой предстоит определить приоритетные области сотрудничества. Финальный вариант соглашения от имени правительства России подпишет Минобрнауки. Срок действия документа – пять лет с возможностью автоматического продления.

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