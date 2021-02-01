01 февраля 2021 года

Ученые оценили возможности промысла на Балтике

Специалисты готовят обоснования допустимого улова в Балтийском море, Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах на следующий год. На исторически низком уровне находится запас восточнобалтийской трески. Ресурсы салаки и шпрота потребовали немного сократить ОДУ.

Ученый совет Атлантического филиала ВНИРО (АтлантНИРО) рассмотрел материалы общего допустимого улова на 2022 г.

Отмечено, что величина запаса восточно-балтийской трески находится на исторически минимальном уровне. Наряду с уменьшением размера достижения половой зрелости особей, ограниченного пространственного распределения рыб в рамках единицы запаса, увеличилась естественная смертность вида из-за зараженности печени паразитами и хищничества тюленей. Складывающиеся в последние годы гидрологические условия Балтийского моря лимитируют нерестовый объем вод для трески. Все это обусловило снижение ОДУ вида на предстоящий год, рассказали Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО.

Запасы балтийской сельди (салаки) и шпрота (кильки) в Балтийском море находятся в биологически безопасных пределах и в состоянии полной репродуктивной способности, однако имеют тенденцию к небольшому снижению. В связи с этим ОДУ на 2022 г. для этих объектов незначительно снижены по сравнению с показателем 2021 г.

Промысловые запасы речной камбалы и атлантического лосося существенных изменений за последнее время не претерпели.

В Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах состояние запасов основных промысловых объектов (лещ, судак, чехонь, плотва) специалисты оценили удовлетворительно. Биологические характеристики гидробионтов находятся на среднемноголетнем уровне. Прогнозные объемы ОДУ на 2022 г. для большинства ресурсов соответствуют показателям предыдущих лет. Это позволит осуществлять стабильное рыболовство в водоемах, отметили в АтлантНИРО.

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