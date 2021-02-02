02 февраля 2021 года

Экспортеров рыбы проконсультируют по требованиям безопасности

В ФГБУ «НЦБРП» создана горячая линия для содействия экспорту рыбной продукции. Предприятия-экспортеры могут получить консультацию о требованиях к безопасности рыбопродукции в стране назначения.

Подведомственный Россельхознадзору Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) запустил горячую линию по вопросу проведения лабораторных исследований для содействия экспорту рыбной продукции. Как рассказали Fishnews в пресс-службе НЦБП, специалисты опорной референс-лаборатории готовы ответить на вопросы экспортеров о поставках в страны, которые предъявляют особые условия к безопасности ввозимой рыбы и морепродуктов.

В учреждении отметили, что требования к безопасности в странах Таможенного союза и, в частности, в странах ЕС, Китае, Республике Корее различаются.

«Для того чтобы не столкнуться с проблемами при экспорте, поставщики рыбной продукции должны четко понимать требования к безопасности тех стран, куда они экспортируют рыбную продукцию, и проверить поставляемую продукцию на соответствие этим требованиям, пока она еще находится на территории Таможенного союза», – предупредили в пресс-службе НЦБРП.

Горячая линия опорной референс-лаборатории ФГБУ «НЦБРП» по вопросам лабораторного контроля при осуществлении экспорта рыбной продукции: 8-977-700-69-91. Информация о требованиях также представлена на сайте учреждения.

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