02 февраля 2021 года

Для флота могут ужесточить меры по борьбе с COVID-19

В Росрыболовстве обсудили ужесточение мер в отношении судов, на которых не соблюдаются решения по борьбе с коронавирусом. Дополнительные инструкции ведомство предложило разработать для «незаходных» судов.

Росрыболовство провело заседание штаба по предупреждению распространения COVID-19. В январе ведомство проводило комплексные проверки и инспектирование флота на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Выяснилось, что ряд компаний при смене экипажей судов, находящихся за границей (в частности «незаходных»), не соблюдают правила Роспотребнадзора и инструкции Росрыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе курирующего отрасль ведомства.

«В отличие от российских портов, где имеются достаточные инструменты контроля установленных процедур, процесс смены экипажей «незаходных» судов в значительной степени зависит от ответственности их владельцев», - отметили в пресс-службе.

Как сообщил руководитель штаба, замглавы Росрыболовства Петр Савчук, ведомство обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить дополнительную инструкцию в отношении «незаходных» судов. Руководителям и координаторам региональных штабов по предотвращению распространения COVID-19 поручено проработать этот вопрос с региональными властями и санитарными службами.

На заседании была представлена информация о судах, лишенных свидетельства об управлении безопасностью (СвУБ). Обсуждалась работа по ужесточению мер, принимаемых к нарушителям, и проведение регулярных и внеплановых проверок.

В Росрыболовстве предложено немедленно останавливать действие СвУБ при выявлении нарушений, не дожидаясь при этом обнаружения заболевших COVID-19 на борту.

Обсуждалась также организация двойного тестирования (методом ПЦР и на антитела) и обязательная двухнедельная обсервация экипажей; выполнение всех технических руководств по контролю и профилактике COVID-19, необходимых для восстановления выгрузки российской рыбопродукции в портах КНР; вопросы вакцинирования экипажей.

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