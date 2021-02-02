02 февраля 2021 года

На промысел углохвостой креветки установили ограничения

Минсельхоз выпустил приказ о мерах регулирования при промышленной добыче углохвостой креветки в Дальневосточном бассейне на нынешний год. Ограничения предусмотрены для подзоны Приморье.

Меры регулирования промышленного рыболовства углохвостой креветки в Дальневосточном бассейне на 2021 г. установлены приказом Минсельхоза от 19 октября 2020 г. № 616.

Как сообщает корреспондент Fishnews, до конца года запрещено использование тралов при добыче углохвостой креветки в подзоне Приморье севернее 49 градуса северной широты во внутренних морских водах и территориальном море РФ.

Также запрещается промысел углохвостой креветки в подзоне Приморье к северу от параллели 47 градусов 20 минут с 10 по 15 апреля и с 1 по 31 мая.

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