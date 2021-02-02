02 февраля 2021 года

Мурманский лосось получит господдержку

В перечень инвестпроектов в Арктической зоне, которые получат поддержку государства, включен завод по производству посадочного материала лососевых рыб в Мурманской области. По плану предприятие будет выпускать до 7 млн штук смолта в год.

Распоряжение о реализации в Арктической зоне шести крупных инвестпроектов подписал глава правительства Михаил Мишустин. Все они претендуют на безвозвратную субсидию от государства в размере до 20% вложений. Средства можно будет потратить на создание новой инфраструктуры для промышленных объектов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в этот перечень включен инвестпроект по строительству смолтового завода в районе поселка Ретинское Кольского района Мурманской области. Его реализует компания «Русское море – Аквакультура».

Проект предполагает создание закрытого бассейнового рыбоводного хозяйства по производству посадочного материала лососевых объемом до 7 млн особей в год. Завершить строительство планируется не позднее 2024 г. Целью инвестпроекта заявлено снижение зависимости отечественной рыбоводной отрасли от импорта.

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