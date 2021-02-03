03 февраля 2021 года

Минтаевая путина не спешит с уловами

За январь вылов минтая по Дальневосточному бассейну составил 178,5 тыс. тонн. Объемы добычи на 56,8 тыс. тонн ниже уровня за аналогичный период прошлого года.

В Охотском море суда взяли 152,3 тыс. тонн (73,97% от уровня 2020 г.). Наибольшие объемы приходятся на Камчатско-Курильскую и Западно-Камчатскую подзону – 144 тыс. тонн (78,8%). В Северо-Охотоморской подзоне добыто 7,3 тыс. тонн (51,4%), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на данные Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

В Восточно-Сахалинской подзоне выловлена 1 тыс. тонн (11,1%). В Южно-Курильской зоне – 8,5 тыс. тонн (87,6%).

В Восточно-Камчатской зоне вылов к концу января составил 7,3 тыс. тонн (97,3%), в том числе в Петропавловско-Командорской подзоне – 5,6 тыс. тонн (74,7%).

Добыча сельди, напротив, идет с опережением. Вылов по бассейну достиг 61,7 тыс. тонн (132,4%), в том числе в Северо-Охотоморской подзоне – 53,7 тыс. тонн (116,5%).

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