03 февраля 2021 года

Большие потрясения: ФАО оценила влияние пандемии на рыбную отрасль

Ситуация с коронавирусом сказалась на объемах вылова, производстве в аквакультуре, потребительских предпочтениях, отметили эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Новая коронавирусная инфекция вызвала «широкомасштабные потрясения» в рыболовстве и аквакультуре по всему миру, заявила заместитель генерального директора ФАО Мария Элена Семедо, представляя доклад о влиянии пандемии на отрасль. Он подготовлен для обсуждения на 34-й сессии Комитета по рыболовству, проходящей с 1 по 5 февраля.

По словам представителя ФАО, производство было нарушено, цепочки поставок прерваны, а потребительские расходы ограничены многочисленными локдаунами по всему миру. Поскольку запреты продолжают влиять на спрос и предложение, пандемия будет сказываться на производстве рыбы и морепродуктов в течение всего 2021 г.

В докладе отмечено, что ограничения, возможно, привели к первому за все время сокращению производства в аквакультуре.

Многие фермеры не знают, что делать со своей продукцией. В результате растут затраты на корма, а также гибель рыбы в хозяйствах.

Пандемия отразилась и на рыболовстве. Ограничения при формировании экипажей и условия на мировом рынке привели к небольшому сокращению добычи рыбы по всему миру в 2020 г.

Коронавирус также изменил потребительские предпочтения. Покупатели стали чаще выбирать упакованные и замороженные морепродукты, отказываясь от свежей рыбы.

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