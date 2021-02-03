03 февраля 2021 года

Квоты для промысла на Цимлянском водохранилище продадут в марте

Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства планирует в марте провести аукцион по продаже долей квот на промысел в Цимлянском водохранилище. На торги выставлены объемы для добычи рыбца, леща и толстолобика.

Аукцион по продаже долей квот для промышленного рыболовства в Цимлянском водохранилище намечен на 15 марта в Ростове-на-Дону. Организатором выступает Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства. Продаваться будут доли для освоения в границах Ростовской области.

Заявки от желающих приобрести объемы для промысла будут приниматься до 5 марта, сообщает корреспондент Fishnews.

В качестве лотов предложены семь долей квот добычи толстолобика, шесть долей квот вылова рыбца, семь долей квот леща. С победителями будут заключены договоры на 15 лет – на этот период пользователи получат право на промысел.

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