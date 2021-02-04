04 февраля 2021 года

Регистрация на «Сахалинский лед» откроется совсем скоро

Зарегистрироваться на соревнования «Сахалинский лед» можно будет с 8 февраля. На сайте фестиваля опубликован регламент, детально описывающий, к чему готовиться участникам.

Праздник рыбалки «Сахалинский лед» пройдет на реке Найба в Долинском районе в воскресенье 21 февраля. Регистрация на соревнования откроется 8 февраля. Подать заявки можно на сайте http://sakhice.ru/, а также в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по телефону 8 (4242) 722-576. Прием заявок на сайте завершится в 19:00. Заявиться на участие можно будет в месте проведения самого фестиваля – в зоне регистрации 21 февраля с 7:30 до 9:30.

Нынешние соревнования станут юбилейными: рыболовы будут бороться за победу в десятый раз. По такому случаю организаторы подготовили особую программу. Помимо командных состязаний и рыбацкого биатлона на льду встретится Лига чемпионов – команды с призерами прошлых лет.

На сайте «Сахалинского льда» http://sakhice.ru/ в разделе «О фестивале» размещен регламент состязаний. Он подробно описывает, как будет проходить каждый из этапов, какие правила нужно соблюдать участникам и какие награды ждут победителей.

Организаторы соревнований – правительство Сахалинской области, региональное агентство по рыболовству, Росрыболовство. Активную поддержку в проведении «Сахалинского льда» оказывают и отраслевые объединения.

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