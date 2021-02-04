04 февраля 2021 года

КНР взяла контейнерные грузы под тотальный контроль

Китайские службы будут подвергать дезинфекции и исследовать на присутствие коронавируса контейнерные грузы, не относящиеся к холодовой цепи. Требования распространяются и на товары, поступающие через сухопутные пункты пропуска.

Власти КНР принимают дополнительные меры для профилактики и контроля распространения COVID-19 предприятиями – поставщиками импортной рыбной продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе российского Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП).

В соответствии с этими требованиями в зимне-весенний период китайская сторона будет проводить исследования контейнерных грузов, в том числе импортируемых через сухопутные пограничные пункты пропуска, на наличие генома коронавирусной инфекции. Речь идет о грузах, которые не относятся к холодовой цепи. Помимо проверок контейнеры, транспортные средства и внешняя упаковка товаров (если это возможно) будут проходить процедуру профилактической дезинфекции.

В отношении поставок замороженной и охлажденной продукции по-прежнему действует рабочий Регламент по комплексной профилактике и дезинфекции импортируемых пищевых продуктов холодовой цепи 2020.

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