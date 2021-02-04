Астраханский губернатор рекомендует оставлять уловы в регионе
Рыба, которую добывают предприятия Астраханской области, должна перерабатываться внутри региона, причем с выпуском готовой продукции, считает губернатор Игорь Бабушкин.
Глава Астраханской области Игорь Бабушкин в преддверии весенней путины провел заседание регионального рыбохозяйственного совета.
В прошлом году рыбодобывающие организации области добыли 43 тыс. тонн рыбы. Из них более 6 тыс. тонн отправили на экспорт в сыром и замороженном виде, сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора.
По словам Игоря Бабушкина, в этом году нужно уделить особое внимание рыбопереработке: выловленная рыба должна не вывозиться за пределы региона, а перерабатываться на астраханских предприятиях в готовую продукцию с более высокой добавленной стоимостью.
На заседании рыбаки просили объединить квоты в границах единого промыслового пространства дельты и авандельты. Это можно сделать, вернув авандельте статус внутреннего водоема, отметили в пресс-службе. Губернатор поручил проработать этот вопрос.
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