04 февраля 2021 года

Астраханский губернатор рекомендует оставлять уловы в регионе

Рыба, которую добывают предприятия Астраханской области, должна перерабатываться внутри региона, причем с выпуском готовой продукции, считает губернатор Игорь Бабушкин.

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин в преддверии весенней путины провел заседание регионального рыбохозяйственного совета.

В прошлом году рыбодобывающие организации области добыли 43 тыс. тонн рыбы. Из них более 6 тыс. тонн отправили на экспорт в сыром и замороженном виде, сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора.

По словам Игоря Бабушкина, в этом году нужно уделить особое внимание рыбопереработке: выловленная рыба должна не вывозиться за пределы региона, а перерабатываться на астраханских предприятиях в готовую продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

На заседании рыбаки просили объединить квоты в границах единого промыслового пространства дельты и авандельты. Это можно сделать, вернув авандельте статус внутреннего водоема, отметили в пресс-службе. Губернатор поручил проработать этот вопрос.

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