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В ООН дали официальный старт Десятилетию наук об океане

Человечество призвали к революции в изучении океана

ООН объявила старт Десятилетия наук об океане в интересах устойчивого развития. Международное сообщество призывают вложить значительные средства в морские науки, главным образом для поиска решений глобальных проблем.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, открывая мероприятие, приуроченное к началу кампании, отметил, что более 80% океанского дна до сих пор не изучено и не нанесено на карту. По его словам, человечеству необходимо накопить больше знаний, чтобы защитить океаны и обеспечить благополучие жителей планеты, сообщили Fishnews в пресс-службе организации.

По данным ООН, государства в среднем тратят на науки об океане лишь 1,7% своих исследовательских бюджетов. При этом, по оценке Организации экономического сотрудничества и развития, вклад морских индустрий в мировую экономику в 2010 г. составил 1,5 трлн долларов.

Крупнейший вклад океана в мировую экономику приходится на рыбный промысел: по подсчетам ООН, океан обеспечивает средства к существованию для более чем 3 млрд человек. Водная среда также играет важную роль в торговле, логистике, туризме, добыче ископаемого топлива и во все большей степени – в развитии ветроэнергетики.

«Чтобы восстановить экологию океанов, нам нужны знания, нужна революция в сфере наук об океане», – подчеркнул Антониу Гутерриш. По его словам, только установив мир с природой, люди могут обеспечить благополучие каждого.

В течение следующих десяти лет международное сообщество должно вложить значительные средства в науки об океане – главным образом, в поиск новаторских решений глобальных проблем, считают в ООН.

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