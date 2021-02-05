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На Колыме озвучили прогнозы на лососевую путину. Фото пресс-службы правительства области

Магаданская область поделилась первыми планами на лососевую путину

Первоначальный прогноз по вылову лососей в Магаданской области на 2021 г. составляет почти 9 тыс. тонн . Объемы сопоставимы с выделенными в 2020 и 2019 гг., отметили в региональном департаменте рыбного хозяйства.

В путину этого года в Магаданской области ожидается добыча 6 540 тонн горбуши, 1900 тонн кеты, 92 тонн кижуча, 20 тонн нерки. Возможный вылов гольцов - 403,5 тонны. Таким образом, первоначальный прогноз добычи лососей для региона составляет 8 955,5 тонны. Эти объемы определены для всех видов рыболовства, рассказал Fishnews руководитель департамента рыбного хозяйства правительства Магаданской области Андрей Таболин.

Он отметил, что первоначальные объемы, рекомендованные отраслевой наукой, сопоставимы с объемами, выделенными для региона в 2019 и 2020 гг. При этом в течение путины возможный вылов корректировался.

Традиционно увеличиваются объемы по кете. Например, в 2019 г. было выделено почти вдвое больше первоначальной величины, и с 1700 тонн объем вырос до 3 240. В 2020 г. изначальный прогноз по кете составлял 2440 тонн и был увеличен еще на 500 тонн по ходу путины. «Освоение этого вида тихоокеанских лососей ежегодно превышает 90%. Таким образом, есть надежда что фактические подходы кеты в реки северного побережья Охотского моры в границах Магаданской области превысят первоначальный прогноз. В этом случае необходимо в оперативном порядке на основании научного заключения выделять дополнительные объемы для вылова», - отметили в департаменте.

В текущем году ученые прогнозируют слабый подход кижуча. С учетом порядка распределения допустимого улова по видам квот получается, что для организации промышленного рыболовства этого ресурса практически не останется. В связи с этим могут возникнуть проблемы в ходе организации путины в осенний период, поскольку нерестовая миграция кеты в реках Магаданской области перемежается с нерестом кижуча, опасаются специалисты.

Что касается самого массового вида тихоокеанских лососей – горбуши, то прогноз по вылову 6,5 тыс. тонн в цикличные урожайные годы пока не вызывает опасений. В 2019 г. с учетом добавок рыбаки суммарно добыли почти 7 тыс. тонн, в 2020 г. из ожидаемых 6,1 тыс. тонн фактические подходы позволили освоить только 2,3 тыс. тонн.

Сроки путины и режима промысла будут понятны позднее. Тем не менее специалисты отраслевой науки уже сегодня говорят, что акцент промысла в Магаданской области будет сделан на водоемы залива Шелихова, а реки Тауйской губы в связи со значительным прессом теряют свою промысловую значимость и здесь нужны более жесткие меры регулирования и сокращение объемов вылова, отметили в департаменте.

Вопросы проведения лососевой путины, в том числе с учетом мер по борьбе с коронавирусом, планируется обсудить в марте на совещании у губернатора Магаданской области Сергея Носова.

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