05 февраля 2021 года

Специалисты АзНИИРХ готовятся к экспедиционному сезону

В 2021 г. сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) намерены провести серию научных экспедиций для оценки запасов и определения объемов рекомендованного вылова.

Морские экспедиционные исследования запланированы в Азовском и Черном морях, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ. К маю готовятся ихтиопланктонная и зоопланктонная съемки в Таганрогском заливе, к июню, августу и сентябрю – этапы учетной лампарной ихтиопланктонной и зоопланктонной съемки в Азовском море, в августе-сентябре — учетная траловая съемка в российском секторе Черного моря. В Азовском море предполагаются учетные траловые съемки по оценке состоянии запасов донных рыб (октябрь) и пиленгаса (ноябрь-декабрь).

Также ресурсные исследования предстоит провести во внутренних водоемах Азово-Черноморского бассейна. В Ростовской области – на водохранилищах Веселовском, Пролетарском, Усть-Манычском, в бассейне реки Сал, на реке Дон с водоемами поймы; в Ставропольском крае – на водохранилищах Волчьи ворота, Новотроицкое, Отказнинское и озере Мокрая Буйвола; на Крюковском и Варнавинском водохранилищах Краснодарского края; на Октябрьском и Краснодарском водохранилищах Адыгеи. В Калмыкии и Ставропольском крае ученые намерены исследовать запасы Чограйского водохранилища, озера Лысый лиман и восточной части Пролетарского водохранилища (залив Стройманыч). Планируются исследования на внутренних соленых водоемах Крыма — озерах Айгульском, Кирлеутском, Ярылгач, Джарылгач, Ойбурском, Соленом, Малом Ялы-Майнакском, Большом Ялы-Майнакском, Акташском.

Результаты исследований будут использованы для научного обоснования величин промысловых запасов и рекомендованных объемов добычи на 2022 – 2023 гг.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews